Madenciliğin tüm aşamaları TEKNOFEST'te minyatür sahada anlatılıyor
ORHAN PEHLÜL/FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da stant açan Türk Altın, ziyaretçilere madenciliğin farklı aşamalarını minyatür maden sahası ve simülasyonlarla deneyimleme imkanı sunuyor.
Giriş: 03.10.2026 - 11:44 Güncelleme:
ORHAN PEHLÜL/FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da stant açan Türk Altın, ziyaretçilere madenciliğin farklı aşamalarını minyatür maden sahası ve simülasyonlarla deneyimleme imkanı sunuyor.
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