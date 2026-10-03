Şanlıurfalı çocuklar TEKNOFEST'in robot köpeğine "İsot" ismini verdi
RAUF MALTAŞ / CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da ASELSAN tarafından geliştirilen mayın tarama robot köpeği "İsot", festival alanında çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor.
Giriş: 03.10.2026 - 12:52 Güncelleme:
RAUF MALTAŞ / CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da ASELSAN tarafından geliştirilen mayın tarama robot köpeği "İsot", festival alanında çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor.
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