TEKNOFEST Güneydoğu, yabancı öğrencileri teknoloji ve inovasyon atmosferiyle etkiledi

EŞBER AYAYDIN / ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye’de eğitimlerini sürdüren yabancı uyruklu öğrenciler, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da teknoloji ve inovasyon alanındaki gelişmeleri yakından inceleme fırsatı bulurken, festivalin büyüklüğü, sunduğu imkanlar ve uluslararası katılımdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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