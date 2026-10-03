Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Argun, TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret etti
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Selim Argun, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret ederek etkinlik alanındaki stantları gezdi.
Giriş: 03.10.2026 - 14:20 Güncelleme:
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Selim Argun, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret ederek etkinlik alanındaki stantları gezdi.
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