Vatandaşlar, TEKNOFEST Güneydoğu'da "COP31"e ilişkin bilgilendiriliyor
RAUF MALTAŞ/CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin vatandaşlar bilgilendiriliyor.
Giriş: 03.10.2026 - 14:35 Güncelleme:
RAUF MALTAŞ/CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin vatandaşlar bilgilendiriliyor.
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