Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret etti:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasındaki çocukların da teknoloji yarışmalarına katıldığını belirterek, "Genç yaşlardan itibaren çocuklarımızın sadece teknoloji tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler olmasını çok önemsiyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının