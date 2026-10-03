Bakan Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'da gençlere Türkiye'nin nükleer enerji hedeflerini anlattı:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'da gençlerle bir araya gelerek, Türkiye'nin küçük modüler reaktör (SMR) başta olmak üzere nükleer alandaki çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.

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