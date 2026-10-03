Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TEKNOFEST Güneydoğu'da stantları ziyaret etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEKNOFEST Güneydoğu'ya ev sahipliği yapan Şanlıurfa GAP Havalimanı'nın 1 milyonu aşkın yolcu sayısını geçen bölgesel bir havalimanı olduğunu belirterek, "TEKNOFEST'le beraber bu trend havalimanımız için devam edecektir, ilave terminal inşaatları gündeme gelecektir. O da bizim borcumuz olsun." dedi.
Giriş: 03.10.2026 - 15:25 Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEKNOFEST Güneydoğu'ya ev sahipliği yapan Şanlıurfa GAP Havalimanı'nın 1 milyonu aşkın yolcu sayısını geçen bölgesel bir havalimanı olduğunu belirterek, "TEKNOFEST'le beraber bu trend havalimanımız için devam edecektir, ilave terminal inşaatları gündeme gelecektir. O da bizim borcumuz olsun." dedi.
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