Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TEKNOFEST Güneydoğu'da stantları ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEKNOFEST Güneydoğu'ya ev sahipliği yapan Şanlıurfa GAP Havalimanı'nın 1 milyonu aşkın yolcu sayısını geçen bölgesel bir havalimanı olduğunu belirterek, "TEKNOFEST'le beraber bu trend havalimanımız için devam edecektir, ilave terminal inşaatları gündeme gelecektir. O da bizim borcumuz olsun." dedi.

Anadolu Ajansının