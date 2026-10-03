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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TEKNOFEST Güneydoğu'da stantları ziyaret etti

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TEKNOFEST Güneydoğu'da stantları ziyaret etti

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEKNOFEST Güneydoğu'ya ev sahipliği yapan Şanlıurfa GAP Havalimanı'nın 1 milyonu aşkın yolcu sayısını geçen bölgesel bir havalimanı olduğunu belirterek, "TEKNOFEST'le beraber bu trend havalimanımız için devam edecektir, ilave terminal inşaatları gündeme gelecektir. O da bizim borcumuz olsun." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TEKNOFEST Güneydoğu'da stantları ziyaret etti

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEKNOFEST Güneydoğu'ya ev sahipliği yapan Şanlıurfa GAP Havalimanı'nın 1 milyonu aşkın yolcu sayısını geçen bölgesel bir havalimanı olduğunu belirterek, "TEKNOFEST'le beraber bu trend havalimanımız için devam edecektir, ilave terminal inşaatları gündeme gelecektir. O da bizim borcumuz olsun." dedi.

        Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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