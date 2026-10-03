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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Sağlık Bakanı Memişoğlu, Şanlıurfa Şehir Hastanesinin açılışında konuştu:

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Şanlıurfa Şehir Hastanesinin açılışında konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Son 2 yılda 44 milyon vatandaşımızın kronik hastalık kontrollerini gerçekleştirdik. Yaklaşık 13 milyon vatandaşımızın hastalarını erken aşamada tespit ettik ve tedavilerini uyguladık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 17:17 Güncelleme:
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Şanlıurfa Şehir Hastanesinin açılışında konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Son 2 yılda 44 milyon vatandaşımızın kronik hastalık kontrollerini gerçekleştirdik. Yaklaşık 13 milyon vatandaşımızın hastalarını erken aşamada tespit ettik ve tedavilerini uyguladık." dedi.

        Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Şanlıurfa Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, kente büyük bir sağlık yatırımı kazandırdıklarını belirtti.

        Şanlıurfa Şehir Hastanesinin Türkiye'nin 28'inci şehir hastanesi olarak hizmete girdiğini dile getiren Memişoğlu, son 25 yılda Türkiye'nin sağlık altyapısını yenilediklerini ifade etti.

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        Şanlıurfa'daki sağlık yatırımlarına değinen Memişoğlu, şunları kaydetti:

        "Toplam yatak kapasitemizi şu anda 271 binin üzerine çıkardık. Şanlıurfa'mıza 2002'den bu yana 22 yeni hastane, 110 yeni sağlık merkezi kazandırdık. Hekim sayımızı 3 katına, uzman hekim sayımızı 4 katına, ebe ve hemşire sayımızı 6 katına çıkardık. Sadece son 2 yılda Şanlıurfa'mıza 2 bin 128 hekim ve 3 bin 450 sağlık personeli kazandırdık. Şanlıurfa'da yatırımlarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz. Siverek ve Viranşehir'de 200'er, Harran'da 100 yataklı hastanelerimiz bu yılın sonundan itibaren hizmete girmeye başlayacak. 16 yeni sağlık tesisimizi de Şanlıurfamıza kazandıracağız."

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        - Koruyucu sağlık hizmetleri önemi

        Sağlık tedbirlerinin önemini vurgulayan Memişoğlu, "Bizim için sağlık, insanımız hastalıklardan sonra hastaneye gelmesinden çok hastaneye gelmesini beklemeden önce vatandaşımızın yanında olmaktır. Tansiyonunu ve şekerini düzenli takip etmek, kanser taramasını zamanında yapmak, anne adayımızı gebeliği boyunca takip etmek, çocuklarımızın sağlıklı büyümesini sağlamak. İşte biz buna koruyucu sağlık hizmeti diyoruz. Çünkü bizim anlayışımızda sağlık sadece hastalığı tedavi etmek değil, insanımızı hastalıktan korumaktır." şeklinde konuştu.

        - "13 milyon vatandaşa erken teşhis konuldu"

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        Halkın sağlığını korumayı öncelikli hedef olarak belirlediklerini vurgulayan Memişoğlu, şöyle konuştu:

        "Son 2 yılda 44 milyon vatandaşımızın kronik hastalık kontrollerini gerçekleştirdik. Yaklaşık 13 milyon vatandaşımızın hastalarını erken aşamada tespit ettik ve tedavilerini uyguladık. Önce sağlığımızı koruyacağız, erken fark edeceğiz ve gerektiğinde en iyi tedavi hizmetini sunacağız. Ancak koruyan sağlık yalnızca bakanlığımızın yapacağı bir şey değil. Sizlerden de bir söz istiyoruz. Sigara içmeyeceğiz, hareket edeceğiz, spor yapacağız, sağlıklı besleneceğiz. Kontrollerimizi ihmal etmeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda sağlıklı Türkiye olacağız.'

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        Türkiye'nin ihtiyacı olan tıbbi cihazları ve sağlık teknolojilerini kendisinin üretmesinin önemine vurgu yapan Memişoğlu, yerli ve milli üretimi öncelikli hale getirmek istediklerini kaydetti.

        Memişoğlu, TEKNOFEST'teki teknoloji ve üretim heyecanını sağlıkta da yerli ve milli teknolojiyi geliştirmek istediklerini dile getirdi.

        Şanlıurfa Şehir Hastanesinin hizmete girmesinde emek ve katkısı olan herkese teşekkür eden Memişoğlu, burada görev yapacak sağlık personeline başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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