Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesinin açılışında konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz gücümüzü birilerinin sürekli şikayet mektupları yazdığı Batıdan değil sadece ve sadece milletimizden, sizlerden alıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu. Konuşmasına alandakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından şanıyla, ihtişamıyla, medeniyet mirasıyla adının hakkını veren Şanlıurfa'da olmanın bahtiyarlığı içinde olduğunu belirtti.

Açılış öncesi TEKNOFEST gençliğiyle beraber farklı bir heyecan yaşadıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi de Şanlıurfalı kardeşlerimle beraberiz. Şanlıurfa, o dillere destan, samimi misafirperverliğini bugün bizden yine esirgemedi. Şanlıurfa bugün bizi yine muhabbetle kucakladı. Ahde vefasını gösterdi. Her zaman olduğu gibi özlemle bizi bağrına bastı. Aşkınıza, sevdanıza, hayır dualarınıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, Şanlıurfa'yı ve Şanlıurfalıları özlediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün gördüm ki Şanlıurfa halkı da bizleri özlemiş. Merhum şair Halide Nusret Hanım, Şanlıurfa'ya olan hasretini anlattığı şu şiirinde aslında bizim de duygularımıza tercüman olmuş. 'Hayalin parça parça gönlümde çağlar her an. Kale, Aynizeliha, Dergah, Halilürrahman. Her köşende bir başka güzellik, elvan elvan. Her köşen ayrı cennet, can Urfa, vatan Urfa. Sen ey mübarek toprak, erenler yatağısın. Duymayana sözüm yok, duyanlar durağısın. Koç yiğitler, yeleli aslanlar otağısın. Urfa, kahraman Urfa, can Urfa, vatan Urfa.' Rabb'im Şanlıurfa'yı her zaman aziz eylesin. Aramızdaki dayanışmayı da daim eylesin."

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- "Urfa'ya en güzel şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'nın istiklaline ve istikbaline el uzatıldığında nasıl ayağa kalkacağını tüm cihana gösterdiğini söyleyerek, "Bu kent, 'Şanlı' unvanını, verdiği mücadeleyle bizzat kazanmış bir şehirdir. Biz de tarihimizde ve gönlümüzde müstesna bir yeri olan Urfa'ya en güzel şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz." dedi.

Şanlıurfalılardan aldıkları destekle, hayır dualarıyla yükledikleri emaneti namus ve şeref bildiklerini ve o emaneti yere düşürmediklerini belirten Erdoğan, Şanlıurfa'ya olan şükran borçlarını yeni eserler inşa ederek ödemenin gayretinde olduklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çünkü biz gücümüzü birilerinin sürekli şikayet mektupları yazdığı Batıdan değil sadece ve sadece milletimizden, sizlerden alıyoruz. Biz bu makamlarda sizlere hizmetkar olmak için varız. Siz varsanız biz de varız. Sizin desteğiniz ve duanız bizimle olduğu müddetçe biz de bunun hakkını vermeye inşallah devam edeceğiz. Sizler bizim yanımızda dağ gibi durdukça, inşallah biz de 'durmak yok hizmete devam' demeyi sürdüreceğiz. İşte bugün Şanlıurfa'ya gelirken yine elimiz dolu dolu geldik. Sağlıkta, 'hayalim' dediğim ve ülkemize kazandırmaktan her zaman onur duyduğum şehir hastaneleri projemizlen Urfamızı da tanıştırıyoruz. Şu muhteşem eseri görüyorsunuz. Biz yaptık mı böyle yaparız.

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Şanlıurfa'ya layık olduğu eseri bu şekilde inşa ederiz. İşte sağlıkta bir üst lige çıkacak Şanlıurfa Şehir Hastanemizi bugün sizlerin hizmetine veriyoruz. Şehir hastanemiz 500 bin metrekareyi bulan kapalı alanıyla 545'i yoğun bakım olmak üzere 2 bin yatak kapasitesi ile 451 poliklinik odası, 6 ameliyathanesi, 3 bin 620 araçlık otoparkı ve diğer müştemilatıyla gerçekten Urfamızın şanına yakışır bir eser oldu. Toplam 39 milyar liralık bu muhteşem yatırımın şehrimizin sağlık hizmetleri standardını zirveye çıkaracağına inanıyorum. Tabii böyle bir hastane yapınca ulaşım sorununu da çözmek gerekiyor. Hastanemize kolay ulaşım için inşa ettiğimiz 1,7 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu ile 191 metre uzunluğundaki köprüyü de hizmete açıyoruz."

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- "Şimdiye kadar Şanlıurfa'ya sağlıkta 61 milyar liralık yatırım yaptık"

Şehir hastanesinin Şanlıurfa'ya kazandırılmasında emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve şirketleri tebrik eden Erdoğan, bu eserin inşasında alın teri olan mühendis, tekniker ve işçileri de özellikle kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesinin, Şanlıurfa'daki en son sağlık yatırımı olduğunu anımsatarak, "Şimdiye kadar Şanlıurfa'ya sağlıkta 61 milyar liralık yatırım yaptık. Şehir hastanemiz dahil 3 bin 970 yataklı 19 hastanenin içinde olduğu 129 sağlık tesisi inşa ettik. Toplam 8,5 milyar liralık yatırımımız devam ediyor. 100 yataklı Harran Devlet Hastanesi'nin, 100 yataklı Siverek Kadın Doğum Çocuk Hastanesi'nin, Viranşehir Devlet Hastanesi 200 yataklı Ek Binamızın aralarında olduğu 16 sağlık tesisinin yapımı sürüyor. Ayrıca ihale, proje ve arsa aşamasında olan 17 sağlık tesisimiz var. İnşallah onları da tamamlayıp Urfa halkının istifadesine sunacağız." diye konuştu.

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Bugün şehir hastanesi ve bağlantı yollarına ilave olarak 2,5 kilometre uzunluğundaki Azerbaycan Bulvarı Farklı Seviyeli Kavşağını da hizmete açacaklarını söyleyen Erdoğan, "Karaköprü ilçemizdeki TOKİ konutları sebebiyle artan trafiği rahatlatacak olan 1,3 milyar lira değerindeki bu kavşağın da hayırlı olmasını diliyorum. Kavşağın inşasında emeği geçen bakanlığımızı ve yüklenici firmalarımızı tebrik ediyorum." dedi.

(Sürecek)