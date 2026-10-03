Şanlıurfalı sanatçılardan ZAHA'ya türkülü karşılama

Türk savunma sanayisinin askeri kara aracı üreticilerinden FNSS'nin geliştirdiği Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA), TEKNOFEST Güneydoğu'da teknoloji meraklılarının ve savunma sanayisi tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Festival alanında sergilenen ZAHA'yı yakından görmek isteyen ziyaretçiler, araca yoğun ilgi gösterdi. Aracın hem içini hem de dışını inceleme fırsatı bulan katılımcılar, ZAHA ile hatıra fotoğrafı çektirerek bu anları ölümsüzleştirdi.

Suda ve karada harekat yeteneğine sahip ZAHA, festivalde yalnızca teknik özellikleriyle değil, Şanlıurfa'nın kültürel zenginliğini yansıtan renkli bir etkinliğe de ev sahipliği yaptı.

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Haliliye Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları, Şanlıurfa'nın sevilen türkülerinden "Urfalıyam Ezelden"i TEKNOFEST'e ve ZAHA'ya uyarlayarak aracın içinde seslendirdi.

Ekibin, türkünün nakaratını "Ağam olasan ZAHA, paşam olasan ZAHA, mavi vatan üstünde Pusat olasan ZAHA" sözleriyle yorumlaması, festival alanında renkli görüntüler oluşturdu.

Şanlıurfa'nın müzik kültürü ile Türk savunma sanayisinin yerli ve milli teknolojilerini buluşturan etkinlik, ZAHA'ya gösterilen ilgiyi farklı boyuta taşıdı. Geleneksel ezgilerin savunma teknolojileriyle buluştuğu bu anlar, TEKNOFEST Güneydoğu'nun hafızalarda kalacak renkli kareleri arasında yerini aldı.

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FNSS tarafından Türk Deniz Kuvvetlerinin amfibi zırhlı araç ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen ZAHA, denizden karaya asker ve teçhizat nakletmek, çıkarma harekatlarında birliklere koruma ve ateş desteği sağlamak amacıyla tasarlandı. Amfibi özelliği sayesinde çıkarma gemilerinden denize inebilen araç, gemi ile sahil arasındaki mesafeyi yüzerek aşabiliyor. Böylece personelin zırhlı koruma altında kıyıya ulaşmasına ve karadaki harekata katılmasına imkan sağlıyor.

Karada saatte 70 kilometre, denizde ise 7 knot azami hıza ulaşabilen ZAHA, hem deniz hem de kara koşullarında hareket edebilecek şekilde tasarlandı. Araç, zorlu deniz koşullarında alabora olması durumunda kendini düzeltebilme özelliğine de sahip bulunuyor. Üç kişilik mürettebat dahil toplam 21 personel taşıma kapasitesi bulunan ZAHA, 90 santimetre yüksekliğindeki dik engelleri aşabiliyor ve 2 metre genişliğindeki hendeklerden geçebiliyor.