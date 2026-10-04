KVKK, 72 bin 500 başvurudan 69 binini sonuçlandırdı

BEYZA NUR ERYILMAZ/OKAN COŞKUN - Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, 2017 yılından bugüne kadar CİMER üzerinden gelenler de dahil kişisel verilerin korunmasına ilişkin 72 bin 500 başvuru aldıklarını, bunların yaklaşık 69 binini sonuçlandırdıklarını bildirdi.

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