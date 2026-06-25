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        Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkili oluyor

        Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkili oluyor

        Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.


        Hava sıcaklığının en yüksek ölçüldüğü kentler arasında yer alan Şanlıurfa'da Atatürk Bulvarı'ndaki termometre 42 dereceyi gösterdi.

        Bazı vatandaşlar parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışırken bazılarının güneşten korunmak için şemsiye kullandığı görüldü.

        Yüksek sıcaklık nedeniyle kent merkezindeki cadde, sokak ve işlek noktalarda yoğunluğun azaldığı gözlendi.

        - Kahramanmaraş

        Hava sıcaklığının 37 derece ölçüldüğü Kahramanmaraş'ta, serinlemek isteyen vatandaşlar gölgelik alanlar ile park ve bahçelerde vakit geçirdi.

        Gün içerisinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle bazı vatandaşlar kapalı alışveriş mekanlarında vakit geçirmeyi tercih etti.

        Kentin en kalabalık yerlerinden Alparslan Türkeş Bulvarı ve Milli İrade Meydanı'nda sakinlik gözlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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