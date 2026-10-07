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        Şanlıurfa ve Malatya'da Gazze'ye destek etkinlikleri düzenlendi

        Şanlıurfa ve Malatya'da, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılını protesto etmek ve Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 20:48 Güncelleme:
        Şanlıurfa ve Malatya'da Gazze'ye destek etkinlikleri düzenlendi

        Şanlıurfa ve Malatya'da, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılını protesto etmek ve Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

        Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde düzenlenen program kapsamında Ali Şelli Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Rabia Meydanı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüş sırasında tekbir getiren katılımcılar, sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına konuşan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği İl Başkanı Abdurrezzak Demir, Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde Filistin halkının onur mücadelesini selamlamak, işgalci siyonist rejimin insanlık dışı soykırım ve terör politikalarını bir kez daha en gür sesleriyle lanetlemek üzere meydanlarda olduklarını söyledi.

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        Karaköprü Müftüsü Sacid Emiri'nin yaptığı duanın ardından etkinlik sona erdi.

        - Malatya

        Malatya'da vatandaşlar, Filistin Dayanışma Günleri kapsamında konvoy oluşturdu.

        Malatya Mişmiş Park Fuar Merkezi önünde toplanan Kudüs Kardeşlik Platformu adına konuşan Ömer Derin, Gazze'nin eşsiz direnişiyle dünyaya adalet dersi verdiğini belirtti.

        Gazze direnişinin mazlum coğrafyalara umut olduğunu dile getiren Derin, İsrail'in terör devleti olduğunu kaydetti.

        Konuşmanın ardından gruptakiler, araçlarına binerek Güney Kuşak Yolu'ndan Fahri Kayahan Kavşağı'na kadar konvoy oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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