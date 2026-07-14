Şanlıurfa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.



Gülpınar, mesajında 15 Temmuz'un milletin demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıktığı tarihi bir direniş olduğunu belirtti.



Şanlıurfa'nın da o gece meydanları doldurarak milli iradenin yanında yer aldığını ifade eden Gülpınar, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi İstiklal Madalyalı Şanlıurfa'mız da o tarihi gecede demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma konusunda örnek bir duruş sergilemiştir. Hemşehrilerimiz meydanları doldurmuş, bayrağına, devletine ve geleceğine sahip çıkarak milli iradenin yanında dimdik durmuştur."



Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da mesajında, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi ortaya koyduğu cesaret, fedakarlık ve birlik ruhunun gelecek nesillere ilham olmaya devam ettiğini belirtti.



15 Temmuz'un yalnızca darbe girişiminin engellendiği bir tarih olmadığını ifade eden Canpolat, bunun aynı zamanda millet iradesinin her türlü vesayet anlayışına karşı verdiği mücadelenin simgesi olduğunu kaydetti.







