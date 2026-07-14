Şanlıurfa'da akraba aileler arasındaki silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.



Hacıömer Mahallesi'nde akraba aileler arasında başlayan tartışma, silah ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.



Kavgada Muhammed S. (22) ve Ramazan S. (38) yaralandı.



Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Ramazan S, Şanlıurfa'ya sevk edildi.



Polis, mahalle ve hastanede önlem aldı. Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

