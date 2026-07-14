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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da akraba aileler arasındaki silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da akraba aileler arasındaki silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 09:13 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da akraba aileler arasındaki silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Hacıömer Mahallesi'nde akraba aileler arasında başlayan tartışma, silah ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Muhammed S. (22) ve Ramazan S. (38) yaralandı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Ramazan S, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        Polis, mahalle ve hastanede önlem aldı. Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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