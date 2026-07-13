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        Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, alışveriş merkezi otoparkında park halindeki karavanda yabancı uyruklu bir kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 20:24 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, alışveriş merkezi otoparkında park halindeki karavanda yabancı uyruklu bir kişi ölü bulundu.

        Karakoyunlu Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi otoparkında park halindeki karavanda bulunan İsviçre vatandaşı Alexander Johannes Moor'u (47) hareketsiz gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Moor'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Moor'un cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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