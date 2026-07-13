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        Şanlıurfa'da doktor kaldığı misafirhanede ölü bulundu

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir doktor, kaldığı misafirhanesindeki odasında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 19:34 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da doktor kaldığı misafirhanede ölü bulundu

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir doktor, kaldığı misafirhanesindeki odasında ölü bulundu.


        Paşabağı Mahallesi'nde bulunan bir sendikaya ait misafirhanede konaklayan Karaköprü İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli aile hekimi Ahmet Güneri'den (34) haber alamayan görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Güneri'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Güneri'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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