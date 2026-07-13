Şanlıurfa'da pet şişe düzeneğine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, pet şişe görünümündeki özel düzenek içine gizlenmiş 192 gram likit esrar ile 2,92 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, pet şişe görünümündeki özel düzenek içine gizlenmiş 192 gram likit esrar ile 2,92 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadeleye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, gizleme amacıyla özel üretildiği değerlendirilen ve gövdesinin alt ve üst bölümü çevrilerek açılabilen pet şişe görünümündeki düzeneğin içerisine zulalanmış 192 gram likit esrar ile 2 parça halinde toplam 2,92 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.