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        Şanlıurfa'da 15 yaşındaki çırağın ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, 15 yaşındaki çırak M.K'nin yüksek basınçlı hava kompresörüyle ağır yaralanarak yaşamını yitirmesine ilişkin hazırlanan iddianame, Şanlıurfa 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 15 yaşındaki çırağın ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, 15 yaşındaki çırak M.K'nin yüksek basınçlı hava kompresörüyle ağır yaralanarak yaşamını yitirmesine ilişkin hazırlanan iddianame, Şanlıurfa 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, 14 Kasım 2025'te ilçedeki sanayi sitesinde meydana gelen olayda, kalfa olarak çalışan tutuklu sanık H.A'nın, çalışır durumdaki yüksek basınçlı hava kompresörüne bağlı hortumu çırak M.K'ye tuttuğu ve ağır yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

        Ağır yaralanan M.K'nin kaldırıldığı Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 4 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, olayda kullanılan kompresörün 12 bar basınca sahip olduğu, bu tür cihazların yakın mesafeden uygulanmasının ölümcül sonuçlar doğurabileceğinin teknik incelemelerle tespit edildiği kaydedildi.

        İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumu raporunda, M.K'nin ölümünün yüksek basınçlı havanın neden olduğu bağırsak yırtılması ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği, yaralanma ile ölüm arasında doğrudan illiyet bağı bulunduğu, ölümde yaralanma dışında başka bir etken tespit edilmediği belirtildi.

        Sanık ile mağdur arasında olay öncesinde herhangi bir husumetin bulunmadığı ifade edilen iddianamede, "şaka" amacıyla gerçekleştirildiği öne sürülen eylem nedeniyle ölümün meydana geldiği aktarıldı.

        İddianamede, marangoz olarak çalışan sanık H.A'nın, mesleki bilgi ve deneyimi gereği basınçlı hava ekipmanlarının oluşturabileceği tehlikeleri öngörebilecek durumda olduğu, buna rağmen eylemini gerçekleştirdiği değerlendirmesine yer verildi.

        Sanığın eyleminin olası sonuçlarını öngördüğü halde kabullendiği belirtilen iddianamede, olay tarihinde mağdurun çocuk yaşta olması da dikkate alınarak H.A'nın, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca "çocuğa karşı olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Sanık hakkında hak yoksunluğu uygulanması, suçta kullanıldığı değerlendirilen eşyanın müsaderesi ve tutuklulukta geçen sürenin cezasından mahsup edilmesine karar verilmesi istenen iddianamede, davanın güvenlik gerekçesiyle başka bir yere nakledilmesinin uygun olacağı kaydedildi.

        - Olay


        Bozova ilçesindeki bir atölyede çırak olarak çalışan 15 yaşındaki M.K'nin, 14 Kasım 2025'te aynı iş yerinde çalışan H.A. tarafından yüksek basınçlı hava kompresörüyle yaralandığı iddia edilmiş, iç organlarında oluşan hasar nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren M.K'nin ölümünün ardından gözaltına alınan H.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.



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