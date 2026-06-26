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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kırsal Ekinyazı Mahallesi'nde evdeki su dinamosuna dokunan Zehra Bakadur, elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Bakadur, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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