Şanlıurfa'da 187 kilogram bozuk et ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ele geçirilen 187 kilogram bozulmuş et imha edildi. Haliliye Belediyesi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince bir işyerinde yapılan denetimlerde bozulmuş ve kokuşmuş 187 kilogram eti ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtilirken, ele geçirilen bozulmuş etlerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte imha edildiği ifade edildi.

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