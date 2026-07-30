Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da 187 kilogram bozuk et ele geçirildi

        Şanlıurfa'da 187 kilogram bozuk et ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ele geçirilen 187 kilogram bozulmuş et imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 187 kilogram bozuk et ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ele geçirilen 187 kilogram bozulmuş et imha edildi.

        Haliliye Belediyesi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince bir işyerinde yapılan denetimlerde bozulmuş ve kokuşmuş 187 kilogram eti ele geçirildiği belirtildi.

        Açıklamada, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtilirken, ele geçirilen bozulmuş etlerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte imha edildiği ifade edildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        Trump Fauci'yi eleştirdi
        Trump Fauci'yi eleştirdi
        Yine yeniden M.United!
        Yine yeniden M.United!
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada
        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Ölümüyle ilgili yürek burkan detay
        Ölümüyle ilgili yürek burkan detay
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!

        Benzer Haberler

        Amcasını öldüren şüpheli, 24 gün sonra yakalandı
        Amcasını öldüren şüpheli, 24 gün sonra yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Jandarma kıyafeti giyip durdurdukları araçtaki 13 kilo altını gasbettiler
        Jandarma kıyafeti giyip durdurdukları araçtaki 13 kilo altını gasbettiler
        Haliliye Belediyesi gençlerin geleceğine rehber oluyor
        Haliliye Belediyesi gençlerin geleceğine rehber oluyor
        Şanlıurfa'da dolandırıcılıktan aranan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da dolandırıcılıktan aranan hükümlü yakalandı