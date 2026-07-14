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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da 46 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'da 46 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, hakkında 46 yıl 11 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 46 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, hakkında 46 yıl 11 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonda, "Karşılıksız çek düzenleme" suçundan hakkında 46 yıl 11 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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