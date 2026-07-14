Yeşilay Şanlıurfa'dan ücretsiz yaz sanat kursları

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar, gençler ve yetişkinler için ücretsiz sanat ve hobi kurslarını başlattı.



Şubeden yapılan açıklamaya göre, Yeşilay İl Başkanlığında düzenlenecek yaz kursları kapsamında katılımcılara hüsn-i hat, filografi, ahşap yakma ve mum yapımı alanlarında eğitim verilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, yaz kurslarının her yaştan vatandaşa açık olduğunu belirtti.



Çiftçi, kurslarla bağımlılıklardan uzak, üretken ve sağlıklı bir yaşamın teşvik edilmesine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

