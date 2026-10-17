Şanlıurfa'da 8 yaşındaki çocuğun darbedildiği iddiasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Vücudunda yanıklar bulunduğu belirlenen 8 yaşındaki H.Z, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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