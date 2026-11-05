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        Şanlıurfa'da akıllı tarım eğitim merkezi hayata geçiyor

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarımda modern teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırmak ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla Şanlıurfa Akıllı Tarım Eğitim Merkezi'ni (ŞATEM) hayata geçiriyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:46 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da akıllı tarım eğitim merkezi hayata geçiyor

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarımda modern teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırmak ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla Şanlıurfa Akıllı Tarım Eğitim Merkezi’ni (ŞATEM) hayata geçiriyor.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen proje kapsamında, 40 dekarlık alanda yer altı damlama sulama sistemi kuruldu. Ayrıca gübreli sulama altyapısı ve sulama işlemlerinin uzaktan yönetilmesini sağlayan otomasyon sistemi tamamlandı.

        Sulama cep telefonundan yönetilecek

        ŞATEM’de kurulan otomasyon sistemi sayesinde, sulama işlemlerini cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden uzaktan kontrol edilebilecek. Sistem, otomasyon panosundan manuel olarak da yönetilebilecek. Uygulama alanındaki 11 ayrı vana birbirinden bağımsız çalışabilecek. Böylece farklı ürünlerin su ihtiyacına göre sulama zamanı ve süresi ayrı ayrı belirlenebilecek. Sistemle gereksiz su kullanımının önüne geçilmesi ve suyun bitkinin ihtiyacına göre kullanılması amaçlanıyor.

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        Farklı ürünlerde uygulamalı üretim yapılacak

        ŞATEM’de akıllı tarım teknolojilerinin tanıtılmasının yanı sıra Şanlıurfa’da yetiştirilen ürünlerin bu sistemlerle uygulamalı olarak üretilmesi de hedefleniyor. Bu kapsamda 40 dekarlık alanın 7 dekarında tıbbi ve aromatik bitkilerin fide dikimi Nisan 2026’da gerçekleştirildi. Alanın 9 dekarında Aralık 2026’da buğday ekimi yapılması planlanıyor. Kalan 24 dekarlık bölümde ise Nisan 2027’de pamuk ekimi ve ata tohumlarından elde edilen fidelerin dikimi gerçekleştirilecek. Bu çalışmalarla yer altı damlama sulama, gübreli sulama ve otomasyon sistemlerinin farklı ürünlerdeki kullanımı sahada gösterilecek.

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        Çiftçilere uygulamalı eğitim verilecek

        ŞATEM’de kullanılan modern sulama ve gübreleme sistemleriyle su ve gübre kullanımında verimliliğin artırılması, iş gücü ve üretim maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor. Projenin aynı zamanda su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağlaması bekleniyor. Çiftçiler, öğrenciler, tarım sektörü temsilcileri ve ilgili kurumlara yönelik eğitim ve uygulama çalışmalarının da gerçekleştirileceği merkezde, akıllı tarım teknolojileri sahada tanıtılacak. ŞATEM’in, Şanlıurfa’nın tarımsal üretim potansiyelinin modern teknolojilerle buluşturulmasına ve yenilikçi üretim yöntemlerinin bölge genelinde yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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