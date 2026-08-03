Şanlıurfa'da akıma kapılan kişi öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akıma kapılan şantiye şefi hayatını kaybetti. Beyali Mahallesi yakınlarındaki asfalt şantiyesinde çalışan Mustafa Demirkan (55), kontroller sırasında elektrik panosundaki kablolara temas etti. Akıma kapılan ve ağır yaralanan Demirkan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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