Şanlıurfa'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 5'i çocuk, 8 kişi yaralandı. Kemal S. (42) idaresindeki 55 AIZ 545 plakalı tır, Siverek-Şanlıurfa kara yolu Ediz Mahallesi yakınlarında Mesut B. (30) yönetimindeki 42 HD 872 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet kasasındaki Remziye (35), Seher (30), Nesibe (28), Gülsüm (8), İbrahim Halil (6), Umut (6), Ela (4) ve Eda B. (4) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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