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        Şanlıurfa'da tıra çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde minibüsün tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da tıra çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde minibüsün tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Salih K. (71) idaresindeki 63 UE 684 plakalı minibüs, kırsal Almaşar Mahallesi'nde aynı yönde seyir halindeki Mesut B'nin (38) kullandığı 13 AAV 569 plakalı tıra çarptı.

        Kazada minibüs sürücüsü ile minibüsteki Ayşe K. (30) ağır yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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