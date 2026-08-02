Şanlıurfa'da arazi kavgasında 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında çıkan arazi kavgasında 2 kişi yaralandı. Kırsal Yuvacık Mahallesinde E. A. (47) ile M.A ve M.S.A arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede taşlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan M. A. ile M.S.A Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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