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        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akrabalar arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 19:52 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akrabalar arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

        Kırsal Yazılıkavak Mahallesi’nde akrabalar arasında mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Kavgada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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