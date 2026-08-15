Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da arazide erkek cesedi bulundu

        Şanlıurfa'da arazide erkek cesedi bulundu

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 18:40 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da arazide erkek cesedi bulundu

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu.

        Yenice Mahallesi'ndeki arazide hareketsiz yatan bir erkeği fark edenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde erkeğin öldüğü belirlendi.

        Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz"
        "Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz"
        Kurtulmuş’tan kardeşlik ve beraberlik çağrısı
        Kurtulmuş’tan kardeşlik ve beraberlik çağrısı
        Minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı
        Minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı
        İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı
        Fethiye’de anne-oğul faciası
        Fethiye’de anne-oğul faciası
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Beşiktaş'tan David Neres hamlesi!
        Beşiktaş'tan David Neres hamlesi!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Aşk dolu kutlama
        Aşk dolu kutlama
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da tarlada erkek cesedi bulundu
        Şanlıurfa'da tarlada erkek cesedi bulundu
        Şanlıurfa'da tarlada erkek cesedi bulundu
        Şanlıurfa'da tarlada erkek cesedi bulundu
        Filistin Konvoyu, Irak'ın İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda 4. gününde bekleti...
        Filistin Konvoyu, Irak'ın İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda 4. gününde bekleti...
        Şanlıurfa'da çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı
        Balıklıgöl'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
        Balıklıgöl'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
        Şanlıurfa'da polis aracının camını bıçakla kırıp ekiplere saldırdı
        Şanlıurfa'da polis aracının camını bıçakla kırıp ekiplere saldırdı