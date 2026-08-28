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        Şanlıurfa'da arazide erkek cesedi bulundu

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da arazide erkek cesedi bulundu

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu.

        Mobilyacılar Sitesi yakınlarındaki yolun kenarında park edilen 27 L 1921 plakalı otomobil ile arazide hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

        Erkek cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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