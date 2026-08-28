Şanlıurfa'da arazide erkek cesedi bulundu

Mobilyacılar Sitesi yakınlarındaki yolun kenarında park edilen 27 L 1921 plakalı otomobil ile arazide hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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