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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da balata spreyinin alev alması sonucu 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da balata spreyinin alev alması sonucu 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balata spreyinin alev alması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 19:17 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da balata spreyinin alev alması sonucu 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde balata spreyinin alev alması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Oto Sanayi Sitesi'nde bir araç üzerinde çalıştıkları sırada balata spreyinin alev alması sonucu M.İ, E.B.T. ve M.V.Ç. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Durumu ağır olan 2 yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa’daki hastanelere sevk edildi.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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