Şanlıurfa'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Şanlıurfa'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştırdı.
Şanlıurfa'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştırdı.
Büyükşehir Belediyesine bağlı 75 numaralı otobüste yolculuk yapan bir kadın fenalaştı.
Durumu fark eden otobüs şoförü Hüseyin İnanç, güzergahtan çıkarak yolcuyu Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yolcuların yardımıyla araçtan indirilen kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Otobüste yaşananlar aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kadının fenalaşması ile yolcuların kadına yardım etmesi ve otobüsün hastaneye gittiği anlar yer alıyor.
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