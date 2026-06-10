Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

        Şanlıurfa'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

        Şanlıurfa'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 09:24 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

        Şanlıurfa'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

        Büyükşehir Belediyesine bağlı 75 numaralı otobüste yolculuk yapan bir kadın fenalaştı.

        Durumu fark eden otobüs şoförü Hüseyin İnanç, güzergahtan çıkarak yolcuyu Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yolcuların yardımıyla araçtan indirilen kadın, hastanede tedavi altına alındı.

        Otobüste yaşananlar aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kadının fenalaşması ile yolcuların kadına yardım etmesi ve otobüsün hastaneye gittiği anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Genç kadını 7 yerinden bıçakladı! Platonik aşık: Heyecanlandım
        Genç kadını 7 yerinden bıçakladı! Platonik aşık: Heyecanlandım
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Sibel'in ölümünde dehşet ayrıntılar!
        Sibel'in ölümünde dehşet ayrıntılar!
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD-Çin geriliminde yeni perde
        ABD-Çin geriliminde yeni perde
        İsrail'de çoğunluk Netanyahu'nun seçime girmesini istemiyor
        İsrail'de çoğunluk Netanyahu'nun seçime girmesini istemiyor
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Yargıtay’dan çıraklık sigortası kararı
        Yargıtay’dan çıraklık sigortası kararı
        Kanseri yendiğini açıkladı
        Kanseri yendiğini açıkladı
        FOMO etkisiyle büyüyor
        FOMO etkisiyle büyüyor

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da onlarca dönümlük arpa ekili tarla kül oldu Emekleri kül olan ç...
        Şanlıurfa'da onlarca dönümlük arpa ekili tarla kül oldu Emekleri kül olan ç...
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
        Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
        Viranşehir'de 22 kişiye kaçakçılıktan işlem yapıldı
        Viranşehir'de 22 kişiye kaçakçılıktan işlem yapıldı
        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 22 şüpheli hakkında adli işlem yapıld...
        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 22 şüpheli hakkında adli işlem yapıld...
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı