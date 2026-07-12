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        Şanlıurfa'da bir kadın evde ölü bulundu

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kadın evde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 13:13 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da bir kadın evde ölü bulundu

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kadın evde ölü bulundu.

        Şairnabi Mahallesi'nde Suriye uyruklu R.K'nin (37) kaldığı evde kötü koku geldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, kadının öldüğünü belirledi.

        R.K'nin cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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