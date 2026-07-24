Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da bir kişi kamyonette ölü bulundu

        Şanlıurfa'da bir kişi kamyonette ölü bulundu

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir kişi kamyonetin içinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da bir kişi kamyonette ölü bulundu

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir kişi kamyonetin içinde ölü bulundu.

        Aşık Mahallesi'nde kamyonette bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, söz konusu kişinin kafasından silahla vurulduğunu ve öldüğünü belirledi.


        Mehmet Yılmaz'a (44) ait olduğu tespit edilen ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı
        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı
        Yeni SPK yönetimi ceza yağdırıyor
        Yeni SPK yönetimi ceza yağdırıyor
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        ABD'li Senatörden Mamdani'ye "palyaço" benzetmesi
        ABD'li Senatörden Mamdani'ye "palyaço" benzetmesi
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da bir şahıs kamyonette silahla vurulmuş halde bulundu
        Şanlıurfa'da bir şahıs kamyonette silahla vurulmuş halde bulundu
        Siverek'te ihtiyaç sahiplerine 18 milyon liralık sosyal yardım kararı
        Siverek'te ihtiyaç sahiplerine 18 milyon liralık sosyal yardım kararı
        Şanlıurfa'da bir kişinin yorgun mermiyle yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli ya...
        Şanlıurfa'da bir kişinin yorgun mermiyle yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli ya...
        3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Damadın ateşlediği silahtan çıkan yorgun mermi vatandaşı yaraladı Bahçede ç...
        Damadın ateşlediği silahtan çıkan yorgun mermi vatandaşı yaraladı Bahçede ç...
        Siverek'te işçi minibüsü şarampole düştü: 4 yaralı
        Siverek'te işçi minibüsü şarampole düştü: 4 yaralı