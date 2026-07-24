Şanlıurfa'da bir kişi kamyonette ölü bulundu
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir kişi kamyonetin içinde ölü bulundu.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir kişi kamyonetin içinde ölü bulundu.
Aşık Mahallesi'nde kamyonette bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri, söz konusu kişinin kafasından silahla vurulduğunu ve öldüğünü belirledi.
Mehmet Yılmaz'a (44) ait olduğu tespit edilen ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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