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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da bir kişinin yorgun mermiyle yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da bir kişinin yorgun mermiyle yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yorgun merminin isabet ettiği kişinin yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da bir kişinin yorgun mermiyle yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yorgun merminin isabet ettiği kişinin yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bahçede çalıştığı sırada yorgun mermi isabet eden H.A'nın yaralanmasıyla ilgili Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı.

        Yapılan incelemede, ilçede gerçekleşen bir düğünde, damat İ.H.Ş'nin M.Ş'ye ait tabancayla havaya ateş ettiği tespit edildi.

        Gözaltına alınan İ.H.Ş. ve M.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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