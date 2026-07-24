Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Giriş: 24.07.2026 - 08:40 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Rıdvan A. (45) idaresindeki 63 S 6103 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Siverek-Kahta kara yolunun 35. kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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