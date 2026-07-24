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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 08:40 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Rıdvan A. (45) idaresindeki 63 S 6103 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Siverek-Kahta kara yolunun 35. kilometresinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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