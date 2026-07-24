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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 00:36 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        İhsan Kesik (27) idaresindeki 42 KZ 131 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 25'inci kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü yaralanırken, otomobildeki Hamza Kesik (41), Safiye Kesik (53) ve Mizgin Kesik (30) olay yerinde yaşamını yitirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine, cenazeler morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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