Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İhsan Kesik (27) idaresindeki 42 KZ 131 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 25'inci kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, otomobildeki Hamza Kesik (41), Safiye Kesik (53) ve Mizgin Kesik (30) olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine, cenazeler morga kaldırıldı.

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