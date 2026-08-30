Şanlıurfa'da çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kırsal Şeyhçoban Mahallesi'nde, akraba olan iki ailenin fertleri arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 24 yaşındaki Yusuf Yıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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