Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 20:41 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        S.B.'nin kullandığı 34 JR 5815 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İdris Deniz'e (58) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Deniz, hayatını kaybetti.

        Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Muğla'da başladı Antalya'ya sıçradı!
        Muğla'da başladı Antalya'ya sıçradı!
        Yılmaz’a silahlı saldırıda sıcak gelişme
        Yılmaz’a silahlı saldırıda sıcak gelişme
        Murat Koparan’ın ölümünde yeni gelişme
        Murat Koparan’ın ölümünde yeni gelişme
        O sürücü tutuklandı
        O sürücü tutuklandı
        Galatasaray'dan stoper hamlesi!
        Galatasaray'dan stoper hamlesi!
        Annesini öldürüp konteynere attı
        Annesini öldürüp konteynere attı
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti
        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti
        Temsilcilerimizin fikstürü belli oldu!
        Temsilcilerimizin fikstürü belli oldu!
        5'inci sezon çekimleri başladı
        5'inci sezon çekimleri başladı
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Rafael Leao, G.Saray için İstanbul'da!
        Rafael Leao, G.Saray için İstanbul'da!
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        İsveç'te evlendiler
        İsveç'te evlendiler
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Nepal'de felaketin manzaraları
        "Dominant bir kadınım"
        "Dominant bir kadınım"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 9 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
        Şanlıurfa'da 9 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Şanlıurfa'da "Barış ve Demokratik Topl...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Şanlıurfa'da "Barış ve Demokratik Topl...
        DEM Parti'li Bakırhan: Yasanın amacı silahı devreden çıkarıp Kürt meselesin...
        DEM Parti'li Bakırhan: Yasanın amacı silahı devreden çıkarıp Kürt meselesin...
        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
        GAP suyuyla birlikte Şanlıurfa'da ürün çeşitliliği zirveye çıktı Toprak suy...
        GAP suyuyla birlikte Şanlıurfa'da ürün çeşitliliği zirveye çıktı Toprak suy...
        MHP Şanlıurfa İl Başkanlığı 10. Olağan Kongresi yapıldı
        MHP Şanlıurfa İl Başkanlığı 10. Olağan Kongresi yapıldı