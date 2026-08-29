Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Cumali T'nin (30) kullandığı 53 HB 601 plakalı yolcu otobüsü, kırsal Örçünlü Mahallesi yakınlarında aynı istikamette seyreden Mehmet O. (42) yönetimindeki 06 FUA 22 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüste bulunan Şeyma K. (30) ve Saadet T. (61) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.