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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da sarnıca düşen kedi yavrusu kurtarıldı

        Şanlıurfa'da sarnıca düşen kedi yavrusu kurtarıldı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sarnıca düşen kedi yavrusu, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da sarnıca düşen kedi yavrusu kurtarıldı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sarnıca düşen kedi yavrusu, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Haleplibahçe Mahallesi'ndeki tarihi evde bulunan yer altı sarnıcından kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 5 metre derinlikteki sarnıçta su bulunması üzerine Şanlıurfa Arama Kurtarma ekiplerinden destek istedi.

        Ekiplerin çalışması sonucu sarnıçtan çıkarılan kedi yavrusu, doğaya bırakıldı.

        Mahalle sakinleri, ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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