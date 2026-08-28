Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İmam Bakır Mahallesi 709. Sokak'ta oto yıkama yapılan iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

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