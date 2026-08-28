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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 18:26 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

        Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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