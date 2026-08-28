Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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