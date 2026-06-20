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        Şanlıurfa'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 17:52 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Abdurrahim Kılıç (58) idaresindeki 48 AHU 760 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu kırsal Çakmaklı Mahallesi yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, sürücü Kılıç ile beraberindeki İlhan Yıldırım'ın (39) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kazada araçtaki 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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