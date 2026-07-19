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        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Fırat Zencirci (26) idaresindeki 42 BSC 02 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun kırszal Karakeçi Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Muammer Zencirci (29) ve Veysel Zincirciler (25) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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