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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da saman çuvallarının arasına gizlenmiş 75 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

        Şanlıurfa'da saman çuvallarının arasına gizlenmiş 75 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

        Şanlıurfa'da bir tırda saman çuvallarının arasına gizlenmiş 75 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da saman çuvallarının arasına gizlenmiş 75 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

        Şanlıurfa'da bir tırda saman çuvallarının arasına gizlenmiş 75 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünün kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler bu kapsamda yol uygulamasında durdurduğu tırda yaptığı aramada saman çuvalları arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 75 bin paket sigara ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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