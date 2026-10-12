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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açan 2 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açan 2 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir düğünde havaya ateş açan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 20:17 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açan 2 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir düğünde havaya ateş açan 2 zanlı tutuklandı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ilçedeki bir düğünde havaya ateş eden 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce kimliği ve adresi tespit edilen İ.K. ile O.K, gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, "Genel güvenliği tehlikeye düşürme ve ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa" muhalefet suçlarından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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