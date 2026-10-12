Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açan 2 şüpheli tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, "Genel güvenliği tehlikeye düşürme ve ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa" muhalefet suçlarından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ekiplerce kimliği ve adresi tespit edilen İ.K. ile O.K, gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ilçedeki bir düğünde havaya ateş eden 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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